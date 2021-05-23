31 пункт пропуска на границе с Молдовой возобновит работу 24 мая, - МВД

На украинско-молдавской границе с понедельника, 24 мая, возобновит работу 31 пункт пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска", - отмечается в сообщении.

Так, с 08:00 24 мая 2021 года начинают функционировать пункты пропуска: Бронница - Унгурь; Ямполь - Косэуць; Цекиновка - Сорока; Великая Косница - Василькеу; Великая Косница - Хрушка; Грабаровка - Окница; Болган - Христова; Студена - Ротарь; Алексеевка - Валя Туркулуй; Шершенцы - Валя Туркулуй; Домница - Колбасная; Тимково - Броштень; Станиславка - Веренкеу; Федосеевка - Жура; Дубово - Дубеу; Платоново - Гоянул Ноу; Осиповка - Колосово; Павловка - Мочаровка; Великоплоское - Мелеешть; Славяносербка - Ближний Хутор; Гребеники - Тирасполь; Розаловка - Фрунзе; Граденцы - Незавертайловка; Лесное - Саиц; Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга; Зализничное - Кайраклия; Долинское - Чышмикиой; Вашковцы - Грименкеуц; Сокиряны - Колокушная; Зеленая - Медвежье; Подворьевка - Липкань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие