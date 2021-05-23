Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
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Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, к золоту на дистанции 1500 м вольным стилем украинский пловец добавляет награду высшей пробы на 800.
Напомним, 19 мая украинец Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 1500 метров вольным стилем.