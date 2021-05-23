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Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

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Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, к золоту на дистанции 1500 м вольным стилем украинский пловец добавляет награду высшей пробы на 800.

Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта 01

Напомним, 19 мая украинец Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский спортсмен Романчук побил рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, который держался 8 лет

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