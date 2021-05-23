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Украина заняла пятое место на Евровидении-2021. ВИДЕО

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В Роттердаме на арене Ahoy завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение". Победителями конкурса стали исполнители из Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украину на Евровидении-2021 представила группа "Go_А" с песней "Shum". От жюри исполнители получили 97 баллов, 267 им добавили зрители.

Украина заняла пятое место на Евровидении-2021 01
Украина заняла пятое место на Евровидении-2021 02

Как отметил комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, впервые наша страна представила песню полностью на украинском языке.  

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Группа из Италии Måneskin набрала 524 балла: 206 от национальных жюри и 318 от зрителей.

На втором месте - Франция (499 баллов), третье - Швейцария (432 балла), четвертое - Исландия (378 баллов).

Напомним, Евровидение-2021 проходило с 18 по 22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы представителя своей страны Дункана Лоуренса в 2019 году.

В конкурсе принимают участие представители 39 стран, но не все смогли приехать в Роттердам.

В финал автоматически вышли шесть стран-основательниц Евровидения - Великобритания, Италия, Франция, Испания и Германия, а также Нидерланды, как принимающая страна конкурса. Всего же в финале выступили представители 26 стран, 20 из которых выбрали в двух полуфиналах.

По результатам голосования в первом полуфинале Евровидения-2021 в финал прошли: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Фаворитами второго полуфинала стали Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

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Топ комментарии

  • Имярек
    Привіт нашим ідіотам, що на восьмому році війни дали 4 бали кацапам
  • Дмитрий И 532c9b60
    За них голосовали сраные переселенцы, даунбасовцы и прочий генетический мусор
  • Vladimir Longer
    Козломордые обосрались и это не может не радовать)
    Україна понад усе!
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