США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство

Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине по случаю Национального дня мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Twitter диппредставительства.

"Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины", - говорится в заявлении дипмиссии.

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