ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич

Работающим пенсионерам в этом году перерасчет пенсий проведут в июне, хотя ранее это делали в апреле. При этом пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.

Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 апреля без дополнительного обращения Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который проводится перерасчет пенсий, получили такое право, а именно - если лицо после назначения пенсии проработало 24 месяца либо если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет. С 1 апреля 2021 года им будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий", - объяснила представительница Пенсионного фонда.

Как сообщила Дзядевич, каждый год органы Пенсионного фонда такой перерасчет проводили с 1 апреля, но в этом году ситуация несколько изменилась.

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"Это связано с изменениями в Налоговом кодексе и в законе о сборе и учете Единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование. В этом году такая отчетность подается ежеквартально, а не ежемесячно. Пенсионный фонд, обрабатывающий такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно", - уточнила она.