С начала суток наемники РФ на Донбассе дважды нарушили режим тишины, боевых потерь нет, - штаб

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям у Гранитного и Светлодарска. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", – сказано в утренней сводке штаба.

Также сообщается о 12 нарушениях режима прекращения огня противником за минувшие сутки. Российские наемники использовали минометы 120-го и 82-го калибров, ручные противотанковые и подствольные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что из минометов 120-го калибра противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом, жителю которого чудом удалось спастись.

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