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За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав

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За сутки от COVID-19 в Украине вакцинировано 3503 человека, всего - 1 052 814, - Минздрав
За субботу, 22 мая, в Украине еще 3503 человека получили прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

Первую дозу получили 1022 человека, полностью иммунизирован - 2481 человек.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

С начала кампании привито уже 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированны (получили 2 дозы) - 74 783 человека.

Всего сделано 1 052 814 прививок.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар

Топ комментарии

  • Super Gut
    Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
  • мойша одесский
    Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
  • Super Gut
    косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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