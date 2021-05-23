Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес

Главную угрозу для Великобритании представляет Российская Федерация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас нас посещают несколько российских военных кораблей", - сказал министр.

Он добавил: "Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали разные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, до чего мы дойдем".

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Россия, по словам Уоллеса, недавно провела "ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании", особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании.

Издание пишет, что с 2013 года Великобритания зафиксировала, по меньшей мере, 150 случаев появления вблизи ее берегов сил российского военно-морского флота, причем британские ВМС направляли свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями российских.

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