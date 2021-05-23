"Верные всегда": Хомчак и Наев поздравили воинов по случаю Дня морской пехоты Украины

За годы войны украинская морская пехота окрепла и стала гордостью украинского народа, воплощением его лучших качеств: непокорности, мужества, силы и отваги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня морской пехоты Украины.

"Сформированы и эффективно действуют Командование морской пехоты, отдельные бригады и батальоны, которые профессионально выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил и достойно представляют Украину на международных мероприятиях.

Имена известных исторических фигур на ваших боевых знаменах свидетельствуют и преемственности национальных военных традиций и подчеркивают важную роль морской пехоты Украины в национальном государственном созидании.

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Я искренне благодарен ветеранам морской пехоты, которые в далеком 1992 году одними из первых заявили о своем выборе служить украинскому народу в составе возрожденного национального флота. Уже тогда морские пехотинцы стали ядром патриотизма и профессионализма, силой, которая сдерживала сепаратизм в Крыму.

Спасибо каждому, кто в 2014 году во время русской оккупации не изменил присяге и под лозунгом "Верные всегда!" продолжает борьбу за свободу и независимость Украины.

Мы склоняем головы, чествуя подвиг героев, отдавших свои жизни за Украину. Их имена увековечены в памятных знаках и названиях улиц. Боевые катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с честью носят названия населенных пунктов, где родились и выросли павшие побратимы. Земной поклон семьям, которые воспитали достойных сыновей и дочерей Украины.

Уверен, мы с честью преодолеем все испытания и препятствия, станем сильнее ради надежной защиты нашей страны. Верю в морскую пехоту Украины и в нашу общую Победу!"

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Также воинов морской пехоты Украины поздравил и Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем морской пехоты Украины!

Ежедневно, выполняя важные боевые задачи на суше, на море и в воздухе, вы подтверждаете ваш лозунг "Верный всегда".

В противостоянии с российским агрессором в ходе антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины вы всегда доказіваете свое высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу.

В память о каждом, кто отдал свою жизнь во имя Украины, в этот день мы низко кланяемся погибшим украинским воинам.

От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично выражаю Вам благодарность за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.

Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимости духа.

Слава Украине!

Вместе победим!"

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