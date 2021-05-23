Минэкономики обязало АЗС установить цены на бензин ниже 30 грн

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные Минэкономики.

Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

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Напомним, Кабинет Министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Одновременно была определена средняя стоимость 1 литра бензина на уровне 25,22 гривен и дизельного топлива на уровне 20,89 гривен. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС установлен на уровне 30,22 гривен для бензина и 27,89 гривен для дизельного топлива.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 гривни. Кроме того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 гривен. Сети АЗС опустили цены на 1-2 гривни, чтобы соответствовать новым требованиям.

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