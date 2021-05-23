93-й летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в ВСУ, всего болеет 231 человек, - Командование медсил
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 83 человека.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 93-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Одесской городской больнице. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 52 296 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 289 военных медиков.
Повторно провакцинированы 454 человека.