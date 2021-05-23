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Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года

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Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года
За первые четыре месяца 2021 года розничная торговля в Украине выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.

"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,7 млрд грн будут направлены на развитие регионов в пределах соответствующей программы соцэконома, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • S.Lava
    Ідіот, роздрібні ціни виросли на 26 відсотків, а не торгівля. Але для зеленої влади це як досягнення.
  • vitaliymkua
    Ну якшо додати до цього 500 000 нових робочих місць створених цим клоуном ще у травні минулого року, то незабаром запануємо. Шмыгаль: Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года - Цензор.НЕТ 9031
  • 18c49ed2
    Что он курит такое забористое? Я только на той неделе изучал данные клиентов и партнеров по розничной торговле. Она тупо лежит кроме дешевого сегмента продовольствия. Торговый люд воет. По ощущениям большинства моих партнеров и клиентов, ситуация сейчас напоминает нулевые годы. Такой жопы во всем не было с того времени. И цифры по падению экономики и финансов, росту долгов и прочее только подтверждают эти мысли.
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