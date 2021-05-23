"Украинская морская пехота - это более 7 тыс. подготовленных, мотивированных и готовых выполнить самые сложные задачи военнослужащих", - Таран

Глава минобороны Украины Андрей Таран поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Он напомнил, что в 2014 году первый, после выхода из Крыма, свой профессиональный праздник морпехи встречали с мизерной инфраструктурой, нехваткой кадров и старым вооружением, в черных беретах и ​​тельняшках.

"Сквозь воду и сушу, грязь, испытания и психологическое давление морскую пехоту удалось возродить. От одной ротной тактической группы, которая в 2014 году выполняла задания на Востоке государства, морская пехота сегодня - это современный высокомобильный род войск. С полигонами, учебными центрами и командованием в структуре Военно-Морских Сил", - отметил глава Минобороны.

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Он подчеркнул, что сегодня морские пехотинцы перевооружаются и получают современную технику, учатся и расстраиваются по принципу лучших морпехов государств-членов НАТО. Этому способствуют активное участие в международных учениях и тесные двусторонние контакты с коллегами за рубежом.

"Сегодня украинская морская пехота - это более 7 тысяч подготовленных, мотивированных и готовых выполнить самые сложные задачи военнослужащих. В украинской армии знают, что получить берет цвета морской волны стоит немалых испытаний. Он достается только тем, кто готов побеждать трудности, а на полосе препятствий видит, прежде всего, путь, цель и победу! Ценности, формирующие особые стиль и взгляды берета цвета морской волны - это современный украинский морской пехотинец",- отметил Таран.

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Он пожелал военнослужащим морской пехоты крепкого здоровья, новых свершений, мира, сил и вдохновения.