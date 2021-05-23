Новости

48% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - опрос "Рейтинга"

6 799132
Если бы референдум относительно вступления Украины в Североатлантический альянс проводился в марте 2021 года, то 48% опрошенных проголосовали бы "за", 28% - "против".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 11% опрошенных не принимали бы участия, а 13% затрудняются с ответом.

В течение последних двух лет поддержка вступления в НАТО находится около уровня 50%. Противников значительно меньше.

48% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, - опрос Рейтинга 01

Кроме того, 54% украинцев считают, что Украина должна быть членом Европейского союза, 20% выбирают Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Super Gut
    Пока 30% населения верит, что тупорылый шут олигархов, может быть нормальным президентом, про нато можно забыть
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І що? В країнах Балтії не проводили референдуми з приводу втупу в НАТО.
    Керівництво країн, розуміючи життєву необхідність, взяло на себе це рішення.
    Так зробила і минула українська влада.
    А Юлька ... Вона в 2019 казала, що Зєля це шанс для України.
    Шанс, щоб повернутись в кремлівське стойло?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Минула влада внесла це в Конституцію. Референдум вже не потрібен.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости