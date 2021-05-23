"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер. АУДИО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации полиции Черкасской области.
Мужчина позвонил в полицию около 15:00 часов и сообщил, что на Смелянщине упал вертолет.
В любом случае, сообщение на специальную линию 102 нуждаются в проверке, поэтому экипаж выехал на указанное заявителем место. Никаких летательных аппаратов правоохранители не обнаружили.
Местные жители рассказали полицейским, что утром над селом действительно пролетал вертолет, и никаких падений они не видели и не слышали. Человек, который совершил заведомо ложное сообщение, был в состоянии опьянения. Его предупреждали об ответственности и штрафе.
Полицейские составили административный протокол по статье 183 КУоАП. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
В марте этого года президент подписал закон "О внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).