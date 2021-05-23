"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкасщине мужчина заставил полицию искать несуществующий геликоптер. АУДИО

22 мая мужчина позвонил на номер 102 и сообщил о падении вертолета в одном из сел Черкасской области. Во время проверки полицейские не обнаружили летательного аппарата, то есть сообщение о его падении было заведомо ложное.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации полиции Черкасской области.

Мужчина позвонил в полицию около 15:00 часов и сообщил, что на Смелянщине упал вертолет.

В любом случае, сообщение на специальную линию 102 нуждаются в проверке, поэтому экипаж выехал на указанное заявителем место. Никаких летательных аппаратов правоохранители не обнаружили.

Местные жители рассказали полицейским, что утром над селом действительно пролетал вертолет, и никаких падений они не видели и не слышали. Человек, который совершил заведомо ложное сообщение, был в состоянии опьянения. Его предупреждали об ответственности и штрафе.

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Полицейские составили административный протокол по статье 183 КУоАП. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В марте этого года президент подписал закон "О внесении изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет).

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