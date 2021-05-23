Зеленский в понедельник примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", который будет проходить в Киеве 24-26 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям. Во время форума также обсудят управление территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

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Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - Геопортал.

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