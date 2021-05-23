Украину накроют дожди и грозы
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Укргидрометцентре.
Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны местами 21-26°.
В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.
Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днем в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, в южной части, а 26 мая по всей Украине 9-14°; днем 20-25°.
В Киеве 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 25 мая около 10°, 26 мая 11-13°; днем 21-23°.