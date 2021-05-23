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Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии

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Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии
В водах Германии продолжаются работы по укладке российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом изданию Zeit сообщил представитель компании - оператора Nord Stream 2 AG.

По словам представителя компании, судно "Фортуна" в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

Как сообщалось, 21 мая США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".

В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Также читайте: Разумков: Вопрос о "Северном потоке-2" должен быть на повестке дня во всех ветвях власти

Топ комментарии

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Фашист фашисту руку не відкусить.
  • Александр b9c4d8fd
    НІмці мабуть дуже "хатят павтарєнія"
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    При Трампе такой фигни не было. Но он же агент Кремля. То ли дело наш друг Байден.
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