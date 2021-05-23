В список воров в законе внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России, - Борислав Береза

Экс-нардеп Борислав Береза обнародовал информацию о том, что в санкционный список СНБО, в котором находятся "воры в законе", внесли чеченцев, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии на Донбассе, чтобы потом выдать ФСБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Береза отметил: "Извините, но это п#здец, мерзость и зрада в одном флаконе. И если я так выражаюсь, то значит эта власть перешла все красные линии".

Он продолжил "Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ, и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского. Так вот, эти мрази внесли в список чеченцев воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А еще Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкционном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".

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"По мнению экспертов и правозащитников это произошло не случайно. Либо это часть договоренности Зеленского и Ермака с Кремлем, либо кто-то из подчиненных лейтенанта Баканова взял деньги от ФСБ, чтобы внести этих людей в список и выслать их в Россию, где они будут не только задержаны и подвергнуты пыткам, но и могут быть убиты властью, как многие другие оппозиционеры. В любом случае, недопустимо отдавать РФ тех, кто воевал против Кремля на стороне Украины. Это недопустимо, как с политической точки зрения, так и с моральной. Догадываюсь, что балаболы с Банковой могут в свое оправдание начать распускать слухи, что это если эти люди не воры в законе, то бойцы ИГИЛ или вообще враги Украины, но в эту ложь мало кто поверит. Хотя ОП будет очень стараться, ведь не просто так внесли эти фамилии в список. Видимо за все заплачено и договорено. Поэтому надо чтоб об этом знало, как можно больше людей и не дать произойти подобной зраде. Поделитесь этой информацией со всеми", - резюмировал Береза.

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Береза написал: "А на фото, рядом покойным командиром ДУК Червнем, боец с позывным Муслим Чеберлоевский. И мы должны сделать все, чтоб сорвать предательство, которое пытаются спрятать в санкционных списках Зеленского. Эти мерзавцы не боятся ничего".