Очевидно, что это операция спецслужб. Призываю расследовать инцидент и исключить Беларусь из IKAO, - Тихановская об аресте Протасевича
Как передает Цензор.НЕТ, Тихановская в своем телеграмм-канале написала, что задержание Протасевича является операцией спецслужб.
"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - написала она.
Оппозиционный лидер отметила, что такие действия власти поставили под угрозу безопасность других пассажиров рейса:
"Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором крупнейших белорусских независимых телеграм-каналов", - говорится в сообщении.
Как отмечает Тихановская, Протасевича обвиняют в терроризме, за это ему грозит смертная казнь.
Штаб Светланы Тихановской призвал офис Ryanair и международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
"С сегодняшнего дня ни один человек, совершающий полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилам воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - отметила лидер белорусской оппозиции.
Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.