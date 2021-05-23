Кулеба обсудил с главой МИД Египта Шукри эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в воскресенье обсудил вопрос эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Шукри заверил, что власти Египта осознает актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Кулеба высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между Сектором Газа и Израилем.

Собеседники рассмотрели также другие вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

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