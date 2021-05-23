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Это отвратительные действия белорусского режима. Требую освобождения Протасевича, - президент Литвы Науседа

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Это отвратительные действия белорусского режима. Требую освобождения Протасевича, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Беспрецедентное событие! В  Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический деятель и основатель NEXTA был в самолете. Он арестован в Беларуси. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!", - написал Науседа. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    й знову Литва!!! совість єуропи
  • Super Gut
    А что криворогульный косовороточник? Он опять засунет язык в очко путину и будет молчать ностальгируя за совком?!
  • Lvbnhj
    Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1126 Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2016
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