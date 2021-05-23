"Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, известный своей симпатией к захватившему власть в Беларуси "президенту" Александр Лукашенко, радуется задержанию белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал нардепа Шевченко.

По мнению Шевченко, задержание Романа Протасевича является примером "государственности".

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Как известно, 23 мая в Минске был посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли, но среди пассажиров был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.