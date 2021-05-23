Нардеп от "Слуги народа" Семинский заявил, что его похитили, но теперь саботирует расследование, - адвокат Катеринчук

Адвокат Николай Катеринчук, который представляет интересы экс-министра транспорта Николая Рудьковского, рассказал о проведении очной ставки между его клиентом и народным депутатом от "Слуги народа" Олегом Семинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой позицию адвоката.

Пока все в пятницу следили за судом Медведчука, в ГПУ случилась незаурядна история: состоялась очная ставка нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского, который заявляет о своем похищении, с экс-министром Николаем Рудьковским. Что делает ее особенной?

Первое, "Слугу народа" на очную ставку привел нардеп и старший товарищ ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого туда, естественно, никто не приглашал, и пытался ее вести вместо следователя.

Второе, нардеп от ОПЗЖ там подтвердил, что у него есть информация, что в период, когда "Слуга народа" Семинский якобы был похищен, тот на самом деле просто был за границей

Третье, Нестор Шуфрич ставку же и сорвал, потому что посреди следственного действия срочно ушел на суд Медведчука брать его на поруки. За ним встал и ушел "Слуга народа" Семинский

Но самое интересное: видно, все пошло настолько не по сценарию, что прокуратура не сделала даже протокол, не говоря уже о его подписании столь высокопоставленными присутствующими.

Зато ГПУ снова хочет взять под стражу Николая Рудьковского, которого нардеп "СН" обвиняет в своем похищении, чтобы … проводить с ним следственные действия. При этом за десять лет, прошедших с момента "похищения", единственный допрос Рудьковского инициировал он же. И он же пришел на очную ставку.

"Слуга народа" Олег Семинский-бывший директор компании "Нафтогазвидобування". Он заявляет, что был также и акционером, хотя признает, что документов на это никогда не имел. Десять лет назад его якобы похитили. Когда Семинский стал народным депутатом монобольшинства, власть начала активизировать дело, а он, по словам основателя компании Николая Рудьковского, требовать долю или 150 млн долларов в обмен на его закрытие.

Цензор.НЕТ ранее опубликовал переговоры Семинского и криминального авторитета Мельника, на которых они договаривались о показаниях по делу и будущем разделе долей компании. Некоторые партнеры Семинского, которые по данным записей должны в этом помочь, уже попали под пакет санкций воров в законе, а Умка был задержан полицией. Там же партнеры обсуждали и роль Шуфрича с Медведчуком:

"Мельник: - В составе: я, ты, Цыган нужно чтобы сидел обязательно. Здесь должен сидеть Шуфрич обязательно, Медведчук. Или, я думаю, он не сядет... не захочет.

Семинский: - Не захочет?

Мельник: - Ну, может.

Семинский: - Он же арбитром был и есть этой х**ни".