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США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович

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США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку.

"Эта повестка согласовывается с Офисом Президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, продвинется что-то после этого", - рассказал Арестович.

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Он также отметил, что продолжается подготовка к переговорам президента Владимира Зеленского с Путиным.

Напомним, 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Топ комментарии

  • Герхард
    Лучше бы Арестович рассказал зачем на самом деле ЗЕ к ***** прется.

    Ведь все прекрасно понимают, что ни Донбасс, ни Крым с клоуном ***** обсуждать не будет.
  • саша паламарчук
    США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 4798
  • Шимус
    Опять люся пыхнула или нюхнула США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович - Цензор.НЕТ 3291
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