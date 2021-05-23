США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным, - Арестович

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, администрация президента США согласовывает сейчас с Офисом Президента Украины эту повестку.

"Эта повестка согласовывается с Офисом Президента Украины очень плотно сейчас. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в очень тесной связи с американской администрацией, обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, продвинется что-то после этого", - рассказал Арестович.

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Он также отметил, что продолжается подготовка к переговорам президента Владимира Зеленского с Путиным.

Напомним, 20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.