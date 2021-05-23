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Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича

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Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича
Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил о том, что Лукашенко, дав команду посадить самолет и арестовать блогера Протасевича, совершил акт государственного терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в твиттере. 

"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - отметил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев", посадив пассажирский самолет, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Как известно, 23 мая в Минске был экстренно  посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    зняття терористів світового масштабу з країни-терориста , й опозиціонера проти режиму вбивці... порівняно ?
  • Andriy Kalnyshevsky
    а ти вибори проведи чесні як в Литві та Польші і ніхто не буде "робити перевороти"
  • Nataliia Radchenko
    Чим гучніш світ сколихне ця історія- тим ближче кінець того укродіяча, що продав Луці ідею спецоперації!
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