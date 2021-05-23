Это акт государственного терроризма, совершенный Лукашенко, - глава ЕНП Туск об аресте Протасевича
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в твиттере.
"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - отметил он
Как известно, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "отвратительными" действия властей Беларуси и потребовал освобождения блогера Романа Протасевича.