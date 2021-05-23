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Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей"

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Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей"
Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с требованием освободить оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.

Украина отреагировала на задержание Протасевича: Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей 01

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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    .Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

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