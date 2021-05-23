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Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко

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Фракция "Слуги народа", вероятно, разделяет позицию депутата Евгения Шевченко, который поддержал захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко по задержанию блогера Романа Протасевича.

Такую версию высказал в Facebook журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат президентской фракции Евгений Шевченко поддерживает террориста Александра Лукашенко, который сегодня захватил чужой самолет и посадил в тюрьму основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? Если это - не так, почему Шевченко до сих пор во фракции "Слуга народа"?", - написал он.

Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко радуется задержанию в Минске журналиста Протасевича: "Вот это государственность!"

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 4474
  • саша паламарчук
    Владимир Зеленский, я правильно понимаю, что ваша партия поддерживает Лукашенко? - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 8858

    Знаємо. Таке саме чмо, як і ти !
  • jklpqrs
    У нас появилось доморощенное мелкое, убогое, ущербное, насквозь прибитое всеми возможными и невозможными комплексами ху#ло по фамилии зеленский. А тут речь о лукашенко...зеленский никого не поддерживает на самом деле, за исключением карманов своих, коломойского, ахметова, пинчука, авакова. Только так и надо понимать, и никак иначе.
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