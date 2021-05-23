Кроме Протасевича, с рейса сняли его девушку Сапегу. Также в Минске остались еще 3 граждан РФ и 1 - Беларуси, - СМИ

Из Минска, кроме оппозиционного блогера Романа Протасевича, не вылетели пять человек.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в Telegram со ссылкой на свои данные сообщил, что самолет Ryanair со Романом Протасевичем на борту угрожали сбить, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим сведениям, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске", - написал оппозиционер.

В приложенном видео Латушко отметил, что по сведениям Народного антикризисного управления, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair следовать за ним. "Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета - обязан", - подчеркнул оппозиционер.

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Также по их сведениям, в Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Facebook, что в Вильнюс не полетела девушка Романа Протасевича и еще четыре человека.

По данным telegram-канала "Беларусь головного мозга", который сейчас курирует Протасевич, девушка также задержана.

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолет Ryanair - на рейсе не оказалось двух белорусов и четырех россиян", - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.