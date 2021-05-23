Гриценко и Яценюк требуют прекратить авиасообщение с Беларусью

Украина должна прекратить авиасообщение с Беларусью. Условие восстановления - немедленное освобождение Романа Протасевича.

Об этом заявил в Facebook экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо прекратить авиасообщение с Беларусью, которой руководит самопровозглашенный диктатор Лукашенко, которого поддерживает Путин. Прекратить так же, как возглавляемое мной правительство прекратило авиасообщение с Россией в 2015 году. Условие восстановления авиасообщения или предоставления разрешений на пролет белорусских самолетов через авиапространство Украины - немедленное освобождение Романа Протасевича. Это же должен сделать и Европейский союз", - уверен Яценюк.

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В свою очередь экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал в Facebook: "Прекратить авиасообщение с Беларусью и полеты над ее территорией - это первое, что должны сделать страны Евросоюза и всего цивилизованного мира. Украина - так же!".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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