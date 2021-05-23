Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: "У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!"

Эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин предполагает, что нардеп "слуги народа" Евгений Шевченко - агент.

Об этом Золотухин написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!", - прокомментировал он сообщение в Telegram нардепа.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера, а нардеп ОПЗЖ Илья Кива пообещал применять подобные методы.