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Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: "У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!"

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Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: "У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!"
Эксперт по информационным технологиям, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин предполагает, что нардеп "слуги народа" Евгений Шевченко - агент.

Об этом Золотухин написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!", - прокомментировал он сообщение в Telegram нардепа.

Экс-замминистра Золотухин о слуге народа Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера, а нардеп ОПЗЖ Илья Кива пообещал применять подобные методы.

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  • Fish Man
    Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 7463
  • Койот Восточноукраинский
    Это отражения дуализма народа Украины. Кацапы тут внедрились давно и глубоко. И клонируют и далее себе подобных.
  • KAISERWALD
    Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! - Цензор.НЕТ 1057
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