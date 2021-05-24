Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТГ.

"В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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Украинская сторона СЦКК передала информацию о действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителям ОБСЕ.