Сертификат о COVID-прививке можно будет получить в пункте вакцинации или в приложении "Дія", - замглавы Минздрава Кучер

Украина и Европейский союз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.

Подробности рассказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в программе "Зворотний зв'язок" на телеканале "Україна 24", передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над сертификатом, который будет выгружаться либо в бумажном виде там, где вам сделали прививку, либо через приложение "Дія", это будет отдельный документ, который появится, и там будет вся необходимая информация. И мы настроим обмен с ЕС. Но нужно понимать, что это делается не только под туристические поездки, мы четко знаем, сколько в стране выдано загранпаспортов. Это будет документ с соответствующим кодом, который смогут проверить компетентные службы, в том числе в аэропортах стран ЕС, если им будет нужно. Вся информация хранится в системе E-Health, она оттуда выгружается, работа будет намного облегчена", - сказал он.

Кучер отметил, что люди с COVID-паспортами получат больше возможностей.

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"Вопрос больше в том, что этот сервис позволит постепенно открывать страны для вакцинированных людей, это позволит проводить массовые мероприятия, проводить события, которые сейчас невозможны, потому что есть карантинные ограничения. Но если люди на всех этих событиях провакцинированы, то, пожалуйста, так делается во всем цивилизованном мире, и мы к этому точно придем. Мы - часть глобального мира, и вариантов нет", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на этой неделе вице-премьер Ольга Стефанишина в Брюсселе достигла с представителями ЕС политического согласия о возможности взаимного признания цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19.