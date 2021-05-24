США и еще 7 стран призвали запретить полеты над Беларусью, включая полеты в РБ и из нее
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы (...) осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета Сената США по международным отношениям.
"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - отметили они.
До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".
Кроме того, законодатели потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.