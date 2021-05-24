На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек. ФОТОрепортаж

На севере Италии вследствие обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне погибли 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о двенадцати погибших.

Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности.

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Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник.

Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.

Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.



Фото: сайт издания Reuters