Новости

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек. ФОТОрепортаж

21 60614
На севере Италии вследствие обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне погибли 14 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине, скончался. Еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о двенадцати погибших.

Среди погибших шестеро граждан Израиля, в том числе семья из четырех человек, проживавшая в Италии, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 01

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса. Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил о создании комиссии по расследованию трагедии и заявил, что он уже запросил данные о ремонтных работах и проверках, проведенных на линии в прошлом. Он планирует посетить место инцидента в понедельник.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 02

Отмечается, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после отмены ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 03

Президент Италии Серджио Маттарелла, выражая свои соболезнования, призвал к "неукоснительному соблюдению всех норм безопасности" на транспорте.

На канатной дороге в Италии оборвалась кабинка, погибли 14 человек 04
Фото: сайт издания Reuters

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Porol ferton
    Жесть...Соболезнования.😟
  • Макс Томин
    Кошмар, соболезнования
  • Николай Нестор Нагорняк
    "Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
    Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости