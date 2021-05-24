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Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 мая в мире зарегистрировали 478 004 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 897 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 167 531 200 случаев инфицирования, из них 478 004 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 478 418 человек, из них 9 897 за минувшие сутки.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 148,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 68 человек, зафиксированы 1 334 новых случая заражения, 6 999 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 15-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

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Топ комментарии

  • Герхард
    Стабильность - признак мастерства. Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7448
  • Valery Greff
    Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 109
  • violator
    а почему Зеля сей факт не внес в список своих побед ? как ни крути второе место и совсем не важно в какой номинации
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