За сутки от коронавируса в Украине вакцинировали 1 325 человек, всего - 1 054 139, - Минздрав

За минувшие сутки 321 человек был привит первой дозой вакциной от коронавируса, полностью иммунизированы 1 004 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации..

По состоянию на 24 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

С начала прививочной кампании привили 978 354 человека, из них получили 1 дозу - 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы -75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 054 139 прививок.

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