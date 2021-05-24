Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс
"Если российские агенты участвовали в захвате самолета, то санкции должны быть введены и против России", — заявила Хармс, комментируя де-факто захват поддерживаемым Москвой белорусским режимом лайнера авиакомпании Ryanair, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам немецкого политического деятеля, на эти новые санкции против РФ могли бы включать, в частности, отказ от проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Также Хармс выразила надежду, что все международные рейсы в небе над Беларусью будут прекращены.
"Все лица, ответственные за этот акт воздушного пиратства, должны быть переданы в международный суд. Не должно быть никакой безнаказанности для диктатора и лояльных ему офицеров в белорусских военно-воздушных силах", - заявила она.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.