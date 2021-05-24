23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов

Семь лет назад, 23 мая 2014 года, батальон "Донбасс" вступил в бой против российских наемников. Добровольцы, вооруженные случайным оружием, начали бороться за свою страну.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Нельзя забывать важные даты. 7 лет назад, 23 мая 2014-го, в свой первый бой вступило "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс". Случайные люди, пара десятков, которые были вооружены каким-то случайно попавшим к ним оружием, пара винтовок, несколько автоматов, патроны, которые считали поштучно на каждого, это ведь и для самообороны мало. Они едва познакомились и едва успели понять, как собираются идти под пули - но их объединило одно, желание сражаться за свою страну, желание показать, чей, на самом деле Донбасс", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, каждый из воинов рисковал своей головой.

"Они не требовали у своей растерянной державы вообще ничего - ни оружия, ни снабжения, ни приказа. Ведь они были добровольцами, и в этом бою они и стали для всех нас настоящим украинским Донбассом. Про бой много пишут как о трагедии, но на самом деле немалые потери по тем временам, понес и противник. В базе данных украинского блогера Necromancer есть детальные поименные личные данные о 5 убитых в том бою террористах батальона "Восток", - напомнил главред Цензор.НЕТ.

"Два пенсионера с инсультами и инвалидностями: один 61-летний бывший офицер погранвойск КГБ СССР родом из Покровска, другой - 57-летний бывший мастер спорта и спортивный тренер из Макеевки, 35-летний программист-"ботаник" из Бахмута, который давно переехал в Киев, двое жителей Донецка - 33 и 36 лет. ... Пять украинских героев остались там навсегда, у церкви в Карловке, и кровью расписались: Донбасс - это Украина! Мы никогда не забудем ваш подвиг", - подытожил Бутусов.

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