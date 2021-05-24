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Любитель Лукашенко Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа"

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Любитель Лукашенко Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа"
Депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщил нардеп СН Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ.

"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуги народа", - написал Безгин на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    +1 к ОПЗЖ.
  • Старый зольдат
    И толку? Депутатское удостоверение надо отбирать и гнать из ВР мокрыми прокисшими тряпками.
  • aleks kyb
    Ето пабеда! Тепереча Кловун который собрал весь этот сброд не причеммм.
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