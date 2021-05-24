Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из перечня поправок к соответствующему законопроекту, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".
На сайте Верховной Рады текст законопроекта №4212 с предложенными ко второму чтению поправками пока отсутствует.
"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.
Отмечается, что данная поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.
Поправка №187 к законопроекту предлагает запретить производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию. Этой поправкой также предлагается ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.
Также данная поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.
Ко второму чтению законопроекта №4212 также предлагается поправка №241, согласно которой законопроект после принятия его во втором чтении должен вступить в силу через месяц со дня его опубликования, а Кабинет министров должен в месячный срок привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты.