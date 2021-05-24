За неделю на водоемах Украины погибли 20 человек, с начала месяца - более 60, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 17.04 по 23.05, на водных объектах Украины погибли 20 человек, во время пожаров - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 348 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 27 человек.

Ликвидировано 884 пожара, спасены во время пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 299 зданий и 34 ед. техники.

Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 603 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 333 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 39 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 20 человек, с начала месяца более 60.