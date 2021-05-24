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Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуги народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем"

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Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуги народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем"
Нардеп Евгений Шевченко отреагировал на свое исключение из фракции "Слуга народа".

Об этом нардеп сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путем. А эти соросята угробят страну и Президента окончательно. Саня, Александр Дубинский, привет! Я же говорил, что буду следующим", - говорится в сообщении.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дмитро Ярош

    Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуга народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем" - Цензор.НЕТ 1929Вибране · 14 год ·

    Шановні пані та панове!

    Українські Журналісти!

    Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

    Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

    Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

    Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну...

    Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

    Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

    Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...

    Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

    Смерть російській федерації!

    Слава Вільній Ічкерії!
    Слава Україні!
  • Николай Влад
    пойдёш ка ты своим путём нах... к своему батьке лукашенко и там будеш лизать ему зад... но недолго... ибо его скинут или грохнут, а ты будеш дальше бежать гонимый... уже в рашку к пуйлу и будеш лизать уже нового хозяина... но тоже недолго )
  • Welle
    Идите своим путем в РФ или РБ
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