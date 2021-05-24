Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуги народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем"

Нардеп Евгений Шевченко отреагировал на свое исключение из фракции "Слуга народа".

Об этом нардеп сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путем. А эти соросята угробят страну и Президента окончательно. Саня, Александр Дубинский, привет! Я же говорил, что буду следующим", - говорится в сообщении.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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