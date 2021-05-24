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Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский

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Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский
Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций.

Об этом заявил дипломат Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме короткой реплики представителя МИД о почему-то "очередной атаке на свободу слова", я пока не увидел ни одной серьезной реакции официального Киева на арест Романа Протасевича и захвата гражданского самолета в Беларуси. Настоящая реакция должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком государственном уровне", - рассказал он.

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"Уже сегодня ситуация в Беларуси и политика в отношении режима Лукашенко должна стать предметом рассмотрения нашего Совета национальной безопасности. Именно этот орган должен действовать в ситуациях, когда рядом с нашими границами происходят акты государственного терроризма. Надо расширить и усилить режим санкций. Эту политику следует рассчитывать на длительное время. В лице Лукашенко мы имеем дело с Путиным. Иначе уже никогда не будет. Надо мобилизовать все необходимые средства для предупреждения провокаций против самой Украины. Украина должна стать в числе первых, кто поставит вопрос о ситуации в Беларуси в повестку дня ключевых международных организаций. Борьба за освобождение Романа Протасевича и освобождение других белорусских оппозиционеров должна стать частью нашей внешней политики. Если Украина не будет бороться за свободу Беларуси, завтра никто не будет бороться за нашу свободу", - резюмировал Лубкивский.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский 01

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
  • Саша Иванов 532d2187
    ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
  • Александр Лихошва
    Косоволодька промолчит ?
    Он собрался на чай у *****, , так что ….
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