Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий, - Зеленский

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий площадью в два оккупированных Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Земля".

"Для украинцев действовал мораторий как в Венесуэле или Северной Корее. За время моратория умер почти 1 млн землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе. Бывшие парламенты не смогли не то, что провести земельную реформу, а даже начать обсуждение соответствующих законов", - отметил Зеленский.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам