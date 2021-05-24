За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек, выздоровели - 1959, выявили 125 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 125 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 204276).

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели: 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 14 и 15 лет.

Также за сутки зафиксировано 6 летальных случаев от вируса (всего 5023).

Госпитализированы 22 пациента с подтвержденным COVID-19 и 68 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем, за сутки 1959 человек побороли коронавирус (всего 146931).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Шевченковский (58), Святошинский (21) и Соломенский (19).