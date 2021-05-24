Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет

Летчик первого класса, действующий пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Литвинов заявил в Twitter.

"В свете последних событий мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель? Отвечаю:



1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.

2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.

3. Сообщаю о своем решении диспетчеру.

4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.

5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.

6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.

7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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