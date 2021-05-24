Минимизация контактов с гражданами: Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий. ИНФОГРАФИКА

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений, независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

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Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности: