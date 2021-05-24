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В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе

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В столице Молдовы Кишиневе прививать от COVID-19 будут в автобусе и троллейбусе
Два мобильных центра вакцинации против коронавируса (COVID-19) создадут в столице Молдовы Кишиневе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает point.md.

"В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижных пункта. Выпустим троллейбус и автобус", - сказал мэр города Ион Чебан.

Мобильный центр, расположенный в троллейбусе, будет останавливаться на определенных остановках в столице, и желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, а автобус будет курсировать в пригороде и также будет останавливаться на определённых остановках.

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Два мобильных центра будут запущены в среду, 26 мая.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 167,5 млн случаев заражения коронавирусом. При этом 148,5 млн человек выздоровели, 3,4 млн умерли.

Топ комментарии

  • Viktor Zotov
    у меня в подъезде ребята самостоятельно вакцинируются
  • Владимир Владимирович d0549be1
    Надо срочно ехать в молдову всей украине
  • Viktor Zotov
    не ведаю чем, но регулярно. Сосед реализует вакцину
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