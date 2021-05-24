В "Голосе" призвали международное сообщество остановить государственный терроризм в Беларуси

Партия "Голос" потрясена актом государственного терроризма со стороны режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко, который 23 мая с использованием военной авиации де-факто перехватил самолет международного перевозчика, совершавший рейс между двумя столицами стран ЕС, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в официальном заявлении политической силы, передает Цензор.НЕТ.

"Международное сообщество и украинские власти должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возвращение к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророссийских марионеток", - говорится в заявлении.

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"Голос" требует от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Роману Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий.

"Не может государство в центре Европы в 21 веке брать людей в заложники и угрожать гражданам смертной казнью за их политические убеждения", - отмечают в "Голосе".

"Голос" требует от украинской власти:

1) ввести максимальные санкции на чиновников режима Лукашенко, задействованных в спецоперации по захвату Романа Протасевича, а также на всех приспешников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека;

2) ограничить авиационное сообщение с Республикой Беларусь до восстановления там законности и демократических процедур, полеты над территорией этой страны сейчас составляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран;

3) рекомендовать украинским самолетам и самолетам, направляющимся в Украину, обходить воздушное пространство Беларуси;

4) активно приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

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Кроме того, "Голос" призывает Европейский Союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, находящихся в лапах белорусского КГБ, филиала российской ФСБ в центре Европы и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.